В Норвегии рассказали о модернизации инфраструктуры на границе с Россией

«Известия»: Норвегия не планирует возводить ограждение на границе с Россией

Осло не планирует возводить ограждение от России на границе, однако проводит модернизацию инфраструктуры. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на национальное полицейское управление Норвегии.

Там рассказали, что сейчас проводят модернизацию границы, в том числе технологическую и физическую. Это делается при поддержке инструмента Евросоюза по управлению границами и визами, добавили в полицейском управлении.

Улучшение предполагает модернизацию физической инфраструктуры, которая предназначена для поддержки современного управления границами, что не включает в себя общее ограждение.

В декабре сообщалось, что Финляндия построила на границе с Россией почти 140 км забора из 200 запланированных. Работы планируется закончить к лету 2026 года.

Забор возводят на расстоянии около 1 км от границы с Россией. Через каждые 20 метров на заграждения ставят камеры видеонаблюдения для постоянного мониторинга границы, через каждые 500 метров — проходы для обслуживания, а через каждые 3 километра — для животных.

Высота забора составляет 4,5 метра, в верхней его части располагается колючая проволока.

Ранее премьер Финляндии допустил открытие границы с Россией в обозримом будущем.