Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Норвегии рассказали о модернизации инфраструктуры на границе с Россией

«Известия»: Норвегия не планирует возводить ограждение на границе с Россией
Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Осло не планирует возводить ограждение от России на границе, однако проводит модернизацию инфраструктуры. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на национальное полицейское управление Норвегии.

Там рассказали, что сейчас проводят модернизацию границы, в том числе технологическую и физическую. Это делается при поддержке инструмента Евросоюза по управлению границами и визами, добавили в полицейском управлении.

Улучшение предполагает модернизацию физической инфраструктуры, которая предназначена для поддержки современного управления границами, что не включает в себя общее ограждение.

В декабре сообщалось, что Финляндия построила на границе с Россией почти 140 км забора из 200 запланированных. Работы планируется закончить к лету 2026 года.

Забор возводят на расстоянии около 1 км от границы с Россией. Через каждые 20 метров на заграждения ставят камеры видеонаблюдения для постоянного мониторинга границы, через каждые 500 метров — проходы для обслуживания, а через каждые 3 километра — для животных.

Высота забора составляет 4,5 метра, в верхней его части располагается колючая проволока.

Ранее премьер Финляндии допустил открытие границы с Россией в обозримом будущем.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678787_rnd_6",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+