Верховный суд приговорил сахалинца к колонии за попытку сотрудничества с ВСУ

ВС признал жителя Сахалина виновным в покушении на сотрудничество с Украиной
Прокуратура Сахалинской области

Верховный суд (ВС) России признал 59-летнего жителя Сахалина виновным в покушении на конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством и вынес ему окончательный приговор. Об этом сообщает прокуратура Сахалинской области.

В марте 2022 года гражданин Криворучко по своей инициативе осуществил попытки связаться с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом стало известно правоохранительным органам РФ. Криворучко, уверенный, что в телефонных разговорах и с помощью электронной переписки контактирует с сотрудником Службы безопасности Украины, выразил готовность сотрудничать с представителями ВСУ и оказать содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.

Преступная деятельность сахалинца была пресечена региональным УФСБ России.

Верховный суд признал назначил Криворучко наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб.

21 января стало известно, что Верховный суд Крыма приговорил жительницу полуострова к 17 годам колонии за финансирование ВСУ.

Ранее жителя Орловской области приговорили за призывы к предательству. 

