Путин высказался о ситуации вокруг Гренландии

Путин: России не касается то, что происходит с Гренландией
России не касается ситуация вокруг Гренландии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности, передает сайт Кремля.

«Это нас не касается совершенно, то, что с Гренландией происходит», — сказал глава государства.

Путин добавил, что у России есть опыт решения подобных вопросов с США. По его словам, в XIX веке страна продала американской стороне Аляску за $7,2 млн. Российский лидер на примере штата оценил стоимость Гренландии в $250 млн.

5 января президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует взять контроль над Гренландией. Против этого шага выступили власти острова и Дании, а также несколько стран ЕС. Восемь из них решили отправить своих военных в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии.

17 января американский лидер сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. По его словам, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

Ранее в Германии порекомендовали Дании продать Гренландию за $1 трлн.

