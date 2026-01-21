Размер шрифта
Бурунов обратился к психологу: «Постыдная история»

Актер Сергей Бурунов признался, что обращался к психологу
«АВ контент»

Актер Сергей Бурунов рассказал «Газете.Ru» на премьере фильма «Комментируй это», что обращался к психологу.

Бурунов признался, что раньше стеснялся обращаться за психологической помощью. Но позже он понял, что посещение психотерапевта является «цивилизованным подходом».

«Я думал, я мужик, я справлюсь со всем этим. А обращаться к психотерапевту, психологу или другим специалистам – это же постыдная история. Ты не можешь признаться себе. У нас какие-то псевдопонятия, которые к мужчинам не имеют никакого отношения, что нужно все в себе держать. Нет. Это (посещение психолога) – абсолютно нормальная история», — поделился артист.

Бурунов назвал психотерапию гигиеной мозга. Как отметил актер, если не обращаться к специалисту, боль никуда не уйдет и будет только накапливаться, пока не «взорвется» во что-то плохое. К примеру, рассказал артист, такое накопление негатива может привести к болезни.

По словам Бурунова, он нуждался в специалисте, чтобы объяснить себе, почему его родные «не ведут себя, как родные», и научиться, как с этим жить. Пока артист работает над этим. Он объяснил, что не все проблемы можно решить в одночасье.

«Как-то идем», — заключил актер.

Ранее Сергей Дорогов раскрыл главную мечту Сергея Бурунова.

