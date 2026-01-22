В Госдуме рассказали о внедрении новой системы оплаты труда бюджетников

Внедрение новой системы оплаты труда бюджетников проводится в виде пилотного проекта в ряде регионов России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

Тестирование началось в январе, пока «все идет в режиме для служебного пользования», рассказал депутат.

Эксперимент затронул такие сферы, как здравоохранение, образование и культура. Цель инициативы — преодолеть кадровый голод, возникающий из-за маленьких зарплат у работников в этих сферах, отметил он.

Нилов заявил, что после анализа и всех расчетов, которые должны коррелировать с параметрами бюджета и с бюджетным процессом, будет произведено нормативно-правовое регулирование.

По его словам, необходимо «навести порядок, но этот порядок не значит, что там, где получают много, будет снижен уровень [зарплат]». Цель — ликвидировать дисбаланс, добавил глава комитета.

В ноябре Госдума приняла законопроект об отработке для выпускников медицинских вузов и колледжей.

Ранее в Госдуме назвали отрасли российской экономики с быстрорастущими зарплатами.