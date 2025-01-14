Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Гармаш, Хабенский, Пересильд: кто пришел на прощание с Добровольской

В Москве завершилась церемония прощания с Евгенией Добровольской

В Москве простились с народной артисткой Евгенией Добровольской. Церемония состоялась на основной сцене МХТ им. Чехова.

Проводить актрису в последний путь пришли ее дети — Степан Добровольский, Николай Ефремов, Ян Бойко и Анастасия Мананникова. И коллеги: Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Марина Брусникина, Александр Мохов, Авангард Леонтьев, Денис Никифоров, Наталья Бочкарева, Павел Табаков и Александр Самойленко. Проститься с Добровольской также приехали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В последний пусть артистку проводили овациями. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Евгения Добровольская родилась в 1964 году. Актерское образование получила в ГИТИС, где закончила курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Добровольская играла в МХАТ им. М. Горького, театре Олега Табакова и «Современнике-2», с 1991 года выступала на сцене МХТ им Чехова. За свою карьеру актриса также сыграла более 100 ролей в фильмах и сериалах.

Добровольская умерла 10 января — спустя всего две недели после своего 60-летия. В МХТ сообщили, что последний год актриса «боролась с тяжелой болезнью». По данным Mash, у нее был рак желудка.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Более 200 дронов сбили: российские регионы подверглись массированной атаке ВСУ
Губернатор Бусаргин рассказал о возгорании промпредприятия в Энгельсе
Россия ждет от Трампа предложения по Украине. Военная операция, день 1056-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1056-й день
Обещали 1,5 миллиона рублей: украинцы завербовали россиянина для подготовки теракта
ФСБ заявила, что украинскому агенту обещали деньги за отравление сотрудников ОПК
Ученые выяснили, как узнать, насколько быстро стареет ваш мозг
Лавров заявил, что Зурабишвили не выполнила обещание
Россиянка уличила воспитателей в распитии алкоголя на рабочем месте
Звезда «Папиных дочек» снялась в чулках и мини-шортах
Новости и материалы
В МИД заявили, что Россия не уходит с Ближнего Востока
Названы три автомобиля, которые сильнее всего подешевели в 2024 году
Стало известно как методы спаривания влияют на эволюцию и выживание птиц
Племянника «вора в законе №1» задержали по делу о покушении
В МИД Катара заявили, что переговоры по Газе на финальной стадии
Рынку выездного туризма предрекли стагнацию
Лавров оценил использование Зеленским русских матерных выражений
Лавров рассказал о расшифровке черных ящиков самолета, разбившегося в Казахстане
Названы самые надежные и лучшие смартфоны 2024 года по версии JerryRigEverything
Канделаки о первом свидании с будущем мужем в ресторане: «Я сама оплатила счет»
Власти Харьковской области предрекли блокирование частей ВСУ в Купянске
Обломки беспилотника повредили мост между Саратовом и Энгельсом
Расстрелявший сослуживцев тюменский срочник несколько раз пытался попроситься на СВО
Дмитрий Колдун показал фото со своей свадьбы
Появились кадры с Никитой Кологривым в роли смотрителя кладбища
Лавров необычным жестом выразил свое отношение к НАТО
Оппозиция внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Словакии
В Германии обвинили Шольца в метаниях по вопросу помощи Украине
Все новости
Лавров заявил о нищете в США
Губернатор Калифорнии обвинил Маска в подстрекательстве к мародерству на фоне пожаров
Володин назвал условие для мира на Украине
Чемпиона России по гиревому спорту убили в Москве
«Какой у тебя ад, Анна?» Друг Тиммы обратился к Седоковой
Виталий Рюмшин
Стратегия «психопата»: зачем Трампу Гренландия?
«Польская Марлен Дитрих». Умерла Барбара Рыльска
Названы страны, которые могут выиграть из-за новых санкций США против России
В Белоруссии запретили книгу сказок Пушкина
Что такое кринж и почему молодежь скукоживается от стыда? Значение слова и примеры использования
Как правильно употреблять слово «кринж» и что оно означает
Световой вычислитель, кипячение вакуума, антивещество: чем занимаются физики в закрытом Сарове
Глава НЦФМ Сергеев: создан фотонный вычислитель, который обгонит суперкомпьютеры
Проблемы с качеством товаров: Роспотребнадзор проверит «Светофор» на фоне жалоб
Роспотребнадзор проведет внеплановую проверку в торговой сети «Светофор»
«По-старому воевать нельзя»: Дмитрий Рогозин — об СВО, Зеленском и дронах
Сенатор Рогозин призвал ликвидировать Зеленского для завершения СВО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами