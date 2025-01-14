Гармаш, Хабенский, Пересильд: кто пришел на прощание с Добровольской

В Москве простились с народной артисткой Евгенией Добровольской. Церемония состоялась на основной сцене МХТ им. Чехова.

Проводить актрису в последний путь пришли ее дети — Степан Добровольский, Николай Ефремов, Ян Бойко и Анастасия Мананникова. И коллеги: Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Марина Брусникина, Александр Мохов, Авангард Леонтьев, Денис Никифоров, Наталья Бочкарева, Павел Табаков и Александр Самойленко. Проститься с Добровольской также приехали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В последний пусть артистку проводили овациями. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Евгения Добровольская родилась в 1964 году. Актерское образование получила в ГИТИС, где закончила курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Добровольская играла в МХАТ им. М. Горького, театре Олега Табакова и «Современнике-2», с 1991 года выступала на сцене МХТ им Чехова. За свою карьеру актриса также сыграла более 100 ролей в фильмах и сериалах.

Добровольская умерла 10 января — спустя всего две недели после своего 60-летия. В МХТ сообщили, что последний год актриса «боролась с тяжелой болезнью». По данным Mash, у нее был рак желудка.