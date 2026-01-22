В Гренландии заявили, что в водах острова нет российских судов

В водах Гренландии нет российских судов, сотрудничество с Россией в рамках соглашения по центральному арктическому океану продолжается. Об этом РИА Новости рассказала глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.

По ее словам, сейчас между островом и российской стороной существует соглашение по Центральному Арктическому океану.

«У нас есть встречи, следующая - примерно через две недели», — добавила Кэргор.

Она отметила, что работа по этому соглашению и сотрудничеству в науке с Россией продолжается.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что стоимость покупки Гренландии могла бы составить от $200 млн до $1 млрд.

В ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 21 января Путин заявил, что России не касается ситуация с Гренландией.

5 января президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует взять контроль над Гренландией. Против этого шага выступили власти острова и Дании, а также несколько стран ЕС. Восемь из них решили отправить своих военных в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии.

Ранее в Германии порекомендовали Дании продать Гренландию за $1 трлн.