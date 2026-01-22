Размер шрифта
Сон вблизи батареи приводит к снижению продуктивности в течение дня

Врач Бурнацкая: сон возле батареи приводит к постоянной усталости
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Сон в непосредственной близости от радиатора центрального отопления приводит к нарушению процесса, утренней усталости и снижению работоспособности. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Основная проблема — локальное перегревание тела. Во время сна температура тела естественным образом снижается, что способствует засыпанию и поддержанию глубоких фаз сна. Близость к источнику тепла нарушает этот процесс: организм вынужден активнее расходовать энергию на терморегуляцию, что приводит к поверхностному, прерывистому сну, утренней усталости и снижению работоспособности», — заметила врач.

Кроме того, радиаторы сильно высушивают воздух. Сухость слизистых оболочек дыхательных путей снижает их защитную функцию, повышая риск респираторных инфекций, особенно в зимний период. У людей с аллергией или бронхиальной астмой это может провоцировать обострения. Также возможны кожные проявления — шелушение, зуд, обострение атопического дерматита.

«Идеальным считается расстояние не менее 1–1,5 метров от кровати до батареи. Этого достаточно, чтобы избежать прямого теплового воздействия и минимизировать пересушивание воздуха в зоне сна. Если расположение мебели не позволяет соблюсти такое расстояние, рекомендуется использовать экран — рассеиватель тепла (например, декоративную решетку) или устанавливать увлажнитель воздуха рядом с местом сна», — посоветовала доктор.

Кроме того, регулярное проветривание помещения зимой снижает концентрацию углекислого газа, улучшает качество воздуха и частично компенсирует сухость, вызванную работой радиаторов.

«Однако важно соблюдать баланс: кратковременные (5–10 минут), но интенсивные проветривания 2–3 раза в день предпочтительнее длительного сквозняка, который может привести к переохлаждению. После проветривания уровень влажности все равно остается низким, поэтому использование увлажнителя — наиболее эффективная мера», — заключила Бурнацкая.

Ранее врач рассказал, что очищение носа пальцами может травмировать хрящевую ткань.

