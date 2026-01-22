Названы неочевидные поступки, из-за которых можно попасть под уголовное дело

Фигурантами уголовных дел становятся только преступники: проблемы могут возникнуть, казалось бы, на ровном месте — с подработки курьером, оформления карты «для знакомого» или перевода денег «на хорошее дело» по ссылке из чата. О ситуациях, в которые легко попасть каждому, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал адвокат филиала №1 Московской областной коллегии адвокатов, член Совета молодых адвокатов Московской области Юрий Левин.

По словам эксперта, первая типичная ловушка — работа «курьером» в полутеневых схемах. Объявления обещают быстрый заработок, минимум требований и отсутствие оформления. «Если вас зовут разносить посылки или конверты за хорошие деньги и при этом не подписывают ни один официальный документ, чаще всего речь идет о наркотиках (ст. 228 УК РФ) или деньгах обманутых бабушек (ст. 159), — прокомментировал адвокат Левин. — Для человека это один пакет из точки А в точку Б, а для следствия — участник цепочки сбыта или мошенничества». Он добавил, что о содержимом сумки, конверта или посылки многие узнают уже из материалов уголовного дела.

Вторая ошибка, продолжил эксперт, — оформление на себя банковских карт, сим-карт для чужого бизнеса. Схема проста: человек открывает счет или берет симки на свое имя, а потом отдает их третьему лицу для работы. «Именно на эти реквизиты затем поступают деньги, добытые преступным путем, с этих номеров звонят жертвам. В глазах следствия владелец банковских и сим-карт не случайный прохожий, а пособник», — объяснил адвокат.

Третий риск связан с ролью номинального учредителя или генерального директора компании, отметил адвокат. Предложение занять высокую должность может звучать заманчиво, ведь обещают хорошую зарплату просто за «подпись бумаг». «Но потом сидеть, как правило, приходится тому, чье имя стоит в учредительных документах, — подчеркнул Левин. — Через такие фирмы обналичивают деньги, уходят от налогов, проводят фиктивные сделки. Ущерб, долги, налоговые претензии и субсидиарную ответственность в итоге вешают на этого номинального руководителя».

Четвертая ошибка — переводы в сомнительные фонды и на сборы, о которых человек узнает из анонимных каналов и чатов, продолжил собеседник издания. Внешне все выглядит благородно, ведь человека просят помочь. «Если непонятно, кто именно собирает деньги, на каком основании действует фонд и где посмотреть отчетность, можно даже попасть под статью 205.1 УК РФ о финансировании терроризма, — предупредил адвокат Левин. — Формулировки там широкие, достаточно систематически помогать деньгами или иным имуществом».

Пятая зона риска, по словам эксперта, — целенаправленный поиск и изучение запрещенных сообществ и материалов в интернете, общение в закрытых чатах, сохранение и пересылка запрещенного контента. «Многим кажется, что если они просто смотрят, то ничего не нарушают. Но хранение и распространение экстремистских и террористических материалов тоже образуют состав преступления, — предупредил адвокат. — Один, на первый взгляд, невинный переход по ссылке, подписка или пересылка файла могут стать поводом для разговора со следствием».

Левин обратил внимание, что во всех этих историях есть общая черта. Человек добровольно соглашается быть техническим исполнителем чужих схем и не задает лишних вопросов. Сначала это выглядит как легкий заработок или жест поддержки, а потом приходится объяснять, почему на него оформлены карты, что делает фирма, где он числится директором, и кому именно он переводил деньги.

«Если предложение звучит так, что вы сами не смогли бы честно объяснить его смысл в отделе полиции, лучше сразу отказаться. Не становитесь курьерами в непонятных историях, не оформляйте на себя чужие активы, не передавайте свои паспортные данные в непонятный бизнес, не переводите деньги туда, где нет прозрачности, и не лезьте сознательно в запрещенные ресурсы», — подвел итог эксперт.

