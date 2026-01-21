В Госдуме предупредили россиян о новом виде мошенничества

Мошенники от имени регистратуры поликлиники отправляют россиянам сообщения в мессенджерах о якобы проверке данных. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«В начале 2026 года в России стала массово распространяться схема, при которой человека без предупреждения добавляют в чат в мессенджере, оформленный под регистратуру конкретной поликлиники или больницы. В таком чате сразу публикуется сообщение служебным тоном, а внутри уже указаны персональные сведения конкретного адресата: фамилия, имя, отчество, дата рождения. Далее следует формулировка про подтверждение сведений о пациентах, прикрепленных к учреждению, и просьба выполнить простое действие — «Продлить» или «Открепить». На этом этапе и срабатывает основной психологический расчет. Человек не видит агрессии или прямых просьб о деньгах, речь идет о привычной бюрократической процедуре. Ответ одним словом кажется безопасным, тем более что его просят публично, в чате. После этого номер отмечается как активный, а сам адресат как готовый к дальнейшему контакту. Следующий шаг почти всегда происходит уже вне группы: личное сообщение или звонок, где появляется необходимость «завершить проверку данных», — рассказал Гаврилов.

По его словам, далее могут попросить назвать код из СМС якобы для подтверждения прикрепления, продиктовать сведения полиса ОМС, паспорта или СНИЛС, перейти по ссылке для заполнения анкеты.

«Иногда давление усиливается фразами про срочность или возможное прекращение обслуживания. В реальности ни одна из этих операций через мессенджеры не проводится, а смена прикрепления к медорганизации оформляется по установленному порядку через заявление и официальные каналы. Юридически подобные рассылки выглядят как совокупность нарушений. Фамилия, имя, отчество и дата рождения относятся к персональным данным, а сведения о факте обращения за медицинской помощью подпадают под режим врачебной тайны. Их распространение без законных оснований и согласия человека запрещено. Именно на этом несоответствии между официальными правилами и фактическим способом общения и строится обман», — обратил внимание Гаврилов.

Парламентарий добавил, что такая схема, как правило, заканчивается утратой доступа к учетным записям, списаниями со счетов и накоплением данных для повторных попыток.

«Любые сообщения про лечение, прикрепление и проверки данных в мессенджерах стоит рассматривать как опасные. Единственный надежный способ: во-первых сразу покинуть чат и блокировать, во-вторых, можно проверить информацию — обратиться по официальным телефонам медорганизации или страховой компании», — заключил Гаврилов.

