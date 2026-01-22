Размер шрифта
СМИ: «транспортное средство неизвестного происхождения» прячут на военной базе США

Daily Mail: на военно-морской авиабазе в США с 1950-ых годов спрятано НЛО
qvist_designs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Загадочный НЛО десятилетиями хранится на малоизвестной на военно-морской авиабазе в США. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на Liberation Times.

В материале говорится, что на военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер в штате Мэриленд, более известной как Пакс-Ривер, тайно хранится «экзотическое транспортное средство неизвестного происхождения», возможно, с 1950-х годов.

Согласно источникам, связанным с Командованием военно-морских авиационных систем (NAVAIR), некоторые военные программы на базе уже много лет занимаются анализом и использованием технологий, обнаруженных на «нечеловеческих летательных аппаратах».

В беседе с изданием Liberation Times неназванные источники заявили, что за объектами в Пакс-Ривер пытаются следить с помощью двух типов летательных аппаратов. Первый — это китайские беспилотники, а второй — неопознанные летающие объекты. В последнее время, по данным издания, шпионская деятельность усилилась.

Газета Daily Mail не смогла подтвердить эти утверждения, при этом она отмечает, что специалист по НЛО Луис Элизондо в письменных показаниях Конгрессу заявил, что в Пакс-Ривер был построен специальный ангар, предназначенный для передачи внеземных технологий.

В декабре сообщалось, что в США загорелся авиационный центр, где якобы находятся обломки НЛО.

Ранее космолог заявил, что люди встретятся с пришельцами к 2075 году.

