Юрист назвал способы защиты от «схемы Долиной»

Безналичная оплата при покупке квартир позволит россиянам защититься от «схемы Долиной». Об этом РИА Новости рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он назвал несколько способов, с помощью которых покупатели могут сделать безопасным приобретение недвижимости на вторичном рынке. Так, следует осуществлять оплату исключительно безналичным способом. Кроме того, в договор купли-продажи нужно включать пункт о проверке и признании дееспособности продавца.

Юрист также указал на необходимость периода охлаждения сроком не менее 10 дней, тщательной проверки истории недвижимости и нотариального удостоверения сделки.

19 января стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту покупателей жилья на вторичном рынке недвижимости от так называемой «схемы Долиной». Ожидается, что законопроект сможет устранить пробел в законодательстве РФ, выявленный судебной практикой при оспаривании сделок с нарушением прав покупателей.

«Эффектом Долиной» стали называть схему с продажей квартиры, при которой владелец получает деньги за недвижимость, а затем через суд добивается признания сделки недействительной, заявляя, что действовал якобы под влиянием мошенников. Ключевой момент в том, что покупатель лишается и квартиры, и денег, а у продавца формально появляется возможность не возвращать полученную за квартиру сумму.

Термин появился после громкого скандала с народной артисткой РФ Ларисой Долиной. В августе 2024 года она продала квартиру, а затем через суд вернула недвижимость себе, заявив, что ее обманули мошенники. Однако в декабре 2025 года Верховный суд России признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье, отменив предыдущие судебные решения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге покупка квартиры закончилась для семьи судом.