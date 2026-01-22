Размер шрифта
Юрист назвал способы защиты от «схемы Долиной»

Юрист Соловьев: безналичная покупка квартиры защитит от «схемы Долиной»
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Безналичная оплата при покупке квартир позволит россиянам защититься от «схемы Долиной». Об этом РИА Новости рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он назвал несколько способов, с помощью которых покупатели могут сделать безопасным приобретение недвижимости на вторичном рынке. Так, следует осуществлять оплату исключительно безналичным способом. Кроме того, в договор купли-продажи нужно включать пункт о проверке и признании дееспособности продавца.

Юрист также указал на необходимость периода охлаждения сроком не менее 10 дней, тщательной проверки истории недвижимости и нотариального удостоверения сделки.

19 января стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту покупателей жилья на вторичном рынке недвижимости от так называемой «схемы Долиной». Ожидается, что законопроект сможет устранить пробел в законодательстве РФ, выявленный судебной практикой при оспаривании сделок с нарушением прав покупателей.

«Эффектом Долиной» стали называть схему с продажей квартиры, при которой владелец получает деньги за недвижимость, а затем через суд добивается признания сделки недействительной, заявляя, что действовал якобы под влиянием мошенников. Ключевой момент в том, что покупатель лишается и квартиры, и денег, а у продавца формально появляется возможность не возвращать полученную за квартиру сумму.

Термин появился после громкого скандала с народной артисткой РФ Ларисой Долиной. В августе 2024 года она продала квартиру, а затем через суд вернула недвижимость себе, заявив, что ее обманули мошенники. Однако в декабре 2025 года Верховный суд России признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье, отменив предыдущие судебные решения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге покупка квартиры закончилась для семьи судом.

