Путин заявил, что замороженные активы можно направить на восстановление территорий

Путин: замороженные активы могут помочь восстановить территории после конфликта
Михаил Метцель/РИА Новости

Активы России, замороженные в США, можно направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе российского-украинского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами Совбеза РФ, передает РИА Новости.

Он рассказал, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира», созданный в январе по инициативе президента США Дональда Трампа для управления сектором Газа и восстановления региона.

«Оставшиеся средства из наших же замороженных активов в США можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — сказал Путин.

Такая возможность использования замороженных активов РФ обсуждается с представителями администрации США, добавил президент.

Во время совещания он обсудил с членами Совета безопасности участие РФ в «Совете мира». Он подчеркнул, что Москва решит о вступлении в него после изучения документов.

Ранее суд отложил слушания по иску Банка России к Euroclear.

