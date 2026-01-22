МВД рассказало, как узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на человека

Чтобы выяснить, сколько на тебя зарегистрировано сим-карт, можно воспользоваться личным кабинетом на портале «Госуслуги», обратиться в службу поддержки или посетить офис мобильного оператора. Об этом в МВД РФ сообщили РИА Новости.

«Самый простой и надежный способ узнать, сколько у вас сим-карт, — через портал госуслуг. Для этого нужно авторизоваться в своем профиле, перейти в раздел «Сим-карты» и посмотреть список номеров, оформленных на ваш паспорт», — говорится в сообщении.

В МВД предложили альтернативные методы проверки, такие как обращение в службу поддержки или личный визит в офис мобильного оператора. Также там подчеркнули, что у одного человека может быть не более 20 сим-карт — это установленный законом лимит. В случае наличия в списке незнакомых номеров рекомендуется отказаться от них.

До этого сообщалось, что оформление на себя сим-карты для чужого бизнеса может стать поводом для уголовного преследования. Если человек открывает счет или берет симки на свое имя, а потом отдает их третьему лицу для работы, на эти реквизиты затем поступают деньги, добытые преступным путем, с его номеров звонят жертвам. Таким образом владелец банковских и сим-карт в уголовном деле будет проходить как пособник.

