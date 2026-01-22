Трамп обсудил с генсеком НАТО Гренландию

Трамп: на встрече с Рютте была сформирована основа соглашения по Гренландии

Президент США Дональд Трамп в Truth Social сообщил о достижении договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии.

По словам американского лидера, он провел продуктивную встречу с генсеком Североатлантического альянса, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии и всего Арктического региона.

Трамп добавил, что в связи с этим Белый дом не будет вводить тарифные пошлины против восьми европейских стран, которые сопротивляются присоединению острова к США.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что России не касается ситуация вокруг Гренландии.

5 января президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует взять контроль над Гренландией. Против этого шага выступили власти острова и Дании, а также несколько стран ЕС. Восемь из них решили отправить своих военных в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии.

17 января американский лидер сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. По его словам, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

Ранее в Германии порекомендовали Дании продать Гренландию за $1 трлн.