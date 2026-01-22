Размер шрифта
Общество

22 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 22 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Многоцелевой истребитель Су-27 во время подготовки к летно-тактическим учениям смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО в преддверии Дня авиации ПВО
Виталий Тимкив/РИА Новости

22 января в России принимают поздравления военнослужащие и ветераны авиации войск ПВО. Сегодня есть повод «запастись попкорном» — в мире отмечают День воздушной кукурузы. Православные верующие чтут память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 22 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 22 январяКакие праздники и памятные даты отмечаются 22 января в других странахРелигиозные праздники 22 январяНародные праздники и приметы 22 январяКакие исторические события произошли 22 январяДни рождения и юбилеи 22 января

Праздники в России и мире 22 января

  • День авиации войск ПВО России

История авиации войск противовоздушной обороны ведет отсчет с 22 января 1942 года, когда Наркомат обороны СССР издал приказ о включении боевых самолетов, предназначенных для защиты территории страны, и батальонов аэродромного обслуживания в состав войск ПВО. В 1996 году эта дата официально стала праздником для военнослужащих и ветеранов этого рода войск.

В конце 1990-х войска ПВО объединили с военно-воздушными силами в результате реорганизации. Таким образом, авиация ПВО перестала существовать как самостоятельный род войск. А в 2015 году ВВС вошли в состав Воздушно-космических сил страны.

Сегодня на страже воздушного пространства России стоят экипажи истребительной авиации. Самолеты-перехватчики способны в любой момент уничтожить «непрошеных гостей» или принудить их к посадке.

  • День попкорна

22 января в мире отмечают праздник в честь попкорна. Считается, что в этот день в 1630 году английские колонисты в Северной Америке получили в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок воздушной кукурузы. Но популярным снек стал только в конце XIX века, когда американский предприниматель Чарльз Криторз изобрел и запатентовал машину для производства попкорна. В США и Европе его начали продавать в кинотеатрах с 1912 года. Сейчас невозможно представить себе киносеанс без ведерка с воздушной кукурузой.

Интересные факты

• В начале XVI века в Мексике попкорн использовали в качестве украшения. Девушки вплетали его в волосы и делали бусы.

• Попкорн изготавливают из особого «взрывающегося» сорта кукурузы. Она отличается твердой оболочкой и крахмалистой сердцевиной с определенной влажностью, которая позволяет зернам лопаться при нагревании.

InspireNest/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 22 января в других странах

День дедушки — Польша. Вслед за Днем бабушки, который отмечают в стране 21 января, принимают поздравления и дедушки. По традиции в этот день внуки обязательно навещают своих дедушек, дарят им подарки и собираются семьей за праздничным столом.

День нудистского пляжа — США. Необычный праздник неспроста появился именно в США — эта страна лидирует по количеству нудистских пляжей. Этот день любители загорать без одежды используют, чтобы разрушить стереотипы о нудизме, напоминая о свободе самовыражения и толерантности.

Религиозные праздники 22 января

  • День памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси

Святитель Филипп, в миру Федор Колычев, родился около 1507 года и происходил из знатного боярского рода. В 30 лет он тайно оставил Москву и принял постриг в Соловецком монастыре. Здесь святитель прошел путь от простого инока до игумена, значительно укрепив духовную и хозяйственную жизнь обители.

Будучи игуменом, Филипп был вызван в Москву. Иван Грозный, знавший о его безупречной репутации, предложил ему стать митрополитом. Сан святой принял вынужденно, видя в этом Божий промысл и надеясь умерить жестокость царя. Однако его верность Богу и совести оказалась сильнее, что привело к конфликту с государем и мученической смерти.

Митрополит осудил опричнину и убеждал царя отказаться от уничтожения народа. За это Иван Грозный объявил Филиппу войну — церковный собор лишил митрополита сана, основываясь на ложных обвинениях. Попавшего в опалу представителя духовенства заточили в тверской монастырь, где его задушил один из приближенных царя, опричник Малюта Скуратов.

Православная церковь 22 января также чтит память:

• пророка Самея;
• мученика Полиевкта Мелитинского;
• святого Петра, епископа Севастии Армянской;
• преподобного Евстратия Тарсийского, чудотворца, игумена;
• священномученика Павла Никольского, пресвитера и других.

Католическая церковь сегодня вспоминает:

• мученика Викентия Сарагосского;
• Анастасия Персиянина;
• блаженного Гийома-Жозефа Шаминада.

Народные праздники и приметы 22 января

  • Филиппов день

В честь святителя Филиппа в народе отмечали Филиппов день. Люди возвращались к повседневным делам после святочных праздников. Мужчины кололи дрова, чинили, мастерили, хозяйки выполняли работу по дому — готовили, убирали, стирали. Было принято ходить в баню — «смывать святки».

Категорически нельзя в Филиппов день ругаться и ссориться. Не рекомендуется пришивать пуговицы — существует поверье, что это притянет старые проблемы.

  • Приметы

Ясная и солнечная погода на Филиппов день — к хорошему урожаю летом.

Домашний скот неохотно выходит из стойла — скоро придут сильные морозы.

Иней на деревьях — к урожайному году.

Кошка спит на печке животом вверх — к оттепели.

Какие исторические события произошли 22 января

  • 1506 год — в Ватикане папой Юлием II создана Швейцарская гвардия для охраны понтификов и резиденции.
  • 1905 год — в Санкт-Петербурге состоялся разгон мирного шествия рабочих к Зимнему дворцу для вручения петиции царю Николаю II. В результате погибло более 130 человек. Это событие, известное как Кровавое воскресенье, положило начало Первой русской революции.
  • 1915 год — в Северной Америке поезд, следовавший в Гвадалахару, потерпел крушение, жертвами стали более 600 человек.
  • 1969 год — младший лейтенант Виктор Ильин совершил попытку покушения на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, обстреляв кортеж у Боровицких ворот Кремля.

Виктор Ильин
Телеканал «Звезда»

  • 1973 год — Верховный суд США в деле «Роу против Уэйда» легализовал аборты на федеральном уровне, постановив, что они относятся к сфере личной жизни, охраняемой конституцией. В 2022 году это решение было отменено.
  • 1980 год — советский физик, академик и правозащитник Андрей Сахаров был сослан в город Горький (ныне Нижний Новгород) за критику ввода советских войск в Афганистан.

Дни рождения и юбилеи 22 января

  • В 1440 году родился Иван III Васильевич — великий князь владимирский и московский, при котором Русь окончательно освободилась от ордынского ига и было создано централизованное Русское государство.
  • В 1788 году родился Джордж Гордон Байрон — английский поэт-романтик, чье имя дало название целому течению в литературе — байронизму.
  • В 1898 году родился Сергей Эйзенштейн — кинорежиссер, теоретик искусства, автор фильма «Броненосец «Потемкин»».
  • В 1904 году родился Аркадий Гайдар — детский писатель, автор повестей «Тимур и его команда», «Чук и Гек» и «Голубая чашка».
  • В 1908 году родился Лев Ландау — советский физик-теоретик, основатель научной школы, лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года.
  • В 1935 году родился Александр Мень — русский православный священник, богослов и проповедник.
  • В 1935 году родилась Валентина Талызина — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Кто отмечает дни рождения

  • 87 лет исполняется Ларисе Малеванной — актрисе театра и кино, театральному режиссеру, литератору, народной артистке РСФСР.
  • 73 года исполняется Джиму Джармушу — американскому кинорежиссеру, сценаристу и музыканту, одному из главных представителей американского независимого кинематографа. Среди его фильмов — «Мертвец», «Выживут только любовники».
  • 72 года исполняется Леониду Ярмольнику — советскому и российскому актеру театра и кино, телеведущему и продюсеру.

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

  • 61 год исполняется Стивену Адлеру — американскому барабанщику, одному из основателей хард-рок группы Guns N' Roses.
  • 54 года исполняется Виктору Булатову — футболисту, ныне возглавляющему футбольный клуб «Динамо» (Киров).
  • 39 лет исполняется Астрид Якобсен — норвежской лыжнице, олимпийской чемпионке 2018 года.
  • 38 лет исполняется Валерии Козловой — российской певице, экс-барабанщице группы «Ранетки».
  • 28 лет исполняется Лиане Грибе — актрисе, сыгравшей главную роль в сериале «Постучись в мою дверь в Москве».

