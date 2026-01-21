Размер шрифта
«Все полетело, было очень страшно». В Новосибирске обрушился торговый центр

В Новосибирске из-под завалов ТЦ достали третьего пострадавшего, он погиб 
В Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, однако медики после 30 минут реанимационных мероприятий констатировали его смерть. По предварительной информации, обрушение самовольно построенного объекта произошло из-за скопившегося на крыше снега. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение кровли и второго этажа двухэтажного торгового центра, сообщило региональное управление МЧС России.

Сначала из-под завалов на улице Наумова, 26 достали двух женщин. Одну из них госпитализировали с ушибом и переломом, вторую — после осмотра врачами отпустили домой, сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

Позже спасатели на месте обрушения также нашли мужчину. По информации ТАСС, его достали с помощью ковша экскаватора и передали медикам. Однако пострадавший умер.

«Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но вернуть пострадавшего к жизни не удалось. После 30 минут реанимационных мероприятий медики констатировали смерть», — сказал РИА Новости министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

На месте происшествия работают более 350 специалистов и 70 единиц техники. Задействованы сотрудники МЧС и Росгвардии, полицейские, кинологи, психологи, а также специалисты газораспределительной службы, поскольку здание отапливается газом. В ходе поисков объявлялись минуты тишины.

«Спасатели при помощи бензорезов режут металлические элементы здания. Подъемный кран и другая спецтехника разбирают тяжелые конструкции. Беспилотники помогают с воздуха координировать действия на месте происшествия и маневрировать группировкой на нужных участках работ», — рассказали в МЧС.

По предварительной информации, площадь обрушения составила 600 квадратных метров. Начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов подчеркнул, что разбор завалов продолжится и ночью.

«Они [работы] будут завершены с появлением пола под ногами спасателей», — сказал он.

Для сотрудников МЧС ввели режим «Повышенная готовность» в связи со сложившейся обстановкой на месте происшествия и организовали пункт обогрева в соседней школе.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске, 21 января 2026 года
Александр Кряжев/РИА Новости

Тем временем областная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи устанавливают владельцев объекта, допрашивают свидетелей и сотрудников сетевого продуктового магазина, который располагался в торговом центре.

«Обслуживала покупателя, и все полетело»

Момент происшествия запечатлели на видео: на кадрах видно, что торговый центр «сложился» внутрь. По словам работницы супермаркета Екатерины, обрушение произошло за считаные секунды.

«Ничего не слышала, стояла на кассе, в один момент позади меня все полетело: стекла, стены, мониторы. Я стояла, обслуживала покупателя, и все полетело. Было очень страшно», — поделилась она в беседе с Ngs.ru.

Екатерина рассказала, что посетители запаниковали и она помогла им успокоиться. Один из покупателей помог всем выбраться через главную дверь, уточнила она.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске, 21 января 2026 года
Александр Кряжев/РИА Новости

Очевидец обрушения Герман Золотухин в разговоре с РИА Новости отметил, что в момент происшествия находился на первом этаже.

«Я только до кассы дошел. Я был на первом этаже. Загрохотало, показалось, что падает снег с крыши большими кусками. Мы в окно повернулась — там падает не только снег, но и куски фасада, одежда посыпалась. А когда уже разбились стекла, упал подвесной потолок, стало немного страшно », — сказал он.

Очевидец добавил, что живет рядом и ежедневно посещает этот торговый центр.

Причина обрушения

Кровля торгового центра могла обрушиться из-за «снеговой нагрузки», сообщил начальник управления МЧС. Этой же версии придерживаются и в СК.

«Первоочередной представляется версия, что это именно обрушение в результате большого количества снега на крыше»,отметил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по региону Олег Шемелов.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев уже поручил провести проверку «по соблюдению требований к содержанию кровель и своевременной очистке крыш от снега». На инцидент отреагировал и губернатор региона Андрей Травников.

«Уверен, в ближайшее время причины происшествия будут установлены, виновники понесут заслуженное наказание, а подобные трагедии больше не повторятся», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

По информации ТАСС, торговый центр был построен самовольно. В марте 2018 года мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском о его сносе. Однако застройщик подал встречный иск о признании права собственности на самовольно возведенный объект. В итоге районный суд удовлетворил требование застройщика.
 
