«Кусок льда», Украина и очки Макрона. О чем сказал Трамп в Давосе

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома заявил о планах начать переговоры о покупке Гренландии, которую назвал «куском льда», и заверил, что не станет применять силу, чтобы получить остров. Также американский президент анонсировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, стороны конфликта на Украине «достаточно близки» к миру. Кроме того, Трамп подверг критике Европу, высказался о солнцезащитных очках французского лидера Эммануэля Макрона и похвастался новым оружием, которое США применили в Венесуэле. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

О планах на Гренландию

Соединенные Штаты намерены незамедлительно начать переговоры о покупке Гренландии — автономной территории Дании, заявил американский президент Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Я добиваюсь немедленных переговоров, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами, точно так же, как мы приобретали многие другие территории на протяжении нашей истории, как и многие европейские страны», — отметил глава Белого дома и пообещал не применять силу, чтобы получить остров.

Гренландия необходима США для «стратегической национальной и международной безопасности» и развертывания системы противоракетной обороны «Золотой купол», уточнил Трамп. По его словам, Вашингтон не собирается добывать редкоземельные металлы на острове.

«Чтобы добраться до этих редкоземов, необходимо пробраться сквозь сотни метров льда. Это не та причина, по которой она [Гренландия] нам нужна <…> Мы хотим получить кусок льда ради защиты мира. А они нам его не дают», — сказал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что в случае глобального военного конфликта «ракеты будут пролетать прямо над центром этого куска льда» , поэтому Вашингтону необходимо полное право собственности на остров, так как защищать арендованную территорию невозможно ни юридически, ни психологически.

По мнению Трампа, Гренландия представляет собой «огромный незащищенный остров, который на самом деле является частью Северной Америки». Соединенные Штаты запомнят, если им откажутся передать Гренландию, добавил глава Белого дома.

В ходе своего выступления Трамп несколько раз назвал Гренландию Исландией.

5 января Трамп заявил о том, что намерен взять контроль над Гренландией. Власти острова и Дании, а также несколько стран ЕС выступили против планов американского президента. Жителей острова уже призвали запастись едой.

Об урегулировании конфликта на Украине

Боевые действия на Украине не станут причиной третьей мировой войны, заявил Трамп. По его словам, стороны украинского конфликта «достаточно близки» к достижению мирного урегулирования.

«[Спецпосланник президента США] Стив Уиткофф невероятно справляется с этим, у нас не будет третьей мировой войны <…> Я взаимодействую с президентом [России Владимиром] Путиным, и он, я считаю, хочет заключить сделку», — сказал глава Белого дома.

При этом американский президент заявил, что урегулированием украинского кризиса должна заниматься Европа, а не США, поскольку их «разделяет большой прекрасный океан».

Кроме того, Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 января . Однако накануне украинский лидер объявил об отмене своей поездки в Давос. По информации Axios, встреча Трампа и Зеленского может состояться 22 января.

20 января глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне США в Давосе. Позже стало известно, что 22 января Уиткофф направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

О Европе, НАТО и очках Макрона

Некоторые места в Европе стали «неузнаваемыми», она движется в неверном направлении, считает Трамп. По его мнению, европейским странам вредят «бесконтрольная миграция», «бесконечный импорт» и зеленая энергетика.

«Я люблю Европу, я желаю Европе добра, но в последние десятилетия она движется в неверном направлении», — подчеркнул Трамп.

Он обратил внимание, что Соединенным Штатам удалось избежать «катастрофического коллапса в энергетике, с которым столкнулись все европейские страны». Европе следует менять свою политику, поскольку Вашингтон заинтересован в сильных союзниках, продолжил глава Белого дома.

«Им необходимо отказаться от культуры, которую они создали за последние 10 лет. То, что они делают с собой, это ужасно, они разрушают себя. Мы хотим сильных союзников, а не значительно ослабленных. Мы хотим, чтобы Европа была сильной», — сказал Трамп.

При этом Трамп добавил, что страны — члены НАТО относятся к США «очень несправедливо» .

Также Трамп обратил внимание на выступление президента Франции Эммануэля Макрона в Давосе в солнцезащитных очках. Глава Белого дома признал, что французский лидер ему «действительно нравится», во что «трудно поверить».

«Я видел его вчера в этих прекрасных солнцезащитных очках. Что, черт возьми, случилось?» — задался он вопросом.

На прошлой неделе Макрон выступил перед вооруженными силами Франции с красным и воспаленным правым глазом. После этого политик начал появляться на публике в солнцезащитных очках.

Об атаке на Венесуэлу

Военнослужащие США в ходе операции в Венесуэле применили образцы вооружения, которые «никто никогда не видел», утверждает Трамп.

«Они [венесуэльцы] не смогли выстрелить в нас ни разу. Они спрашивали, что случилось, <...> нажимали на курок и ничего не происходило», — рассказал глава Белого дома.

Сейчас между Вашингтоном и Каракасом налажено «отличное сотрудничество», подчеркнул Трамп. В следующие шесть месяцев Венесуэла «заработает больше денег, чем за последние 20 лет», уверен он.

«Когда атака была завершена, они сказали: «Давайте заключим сделку». Больше людей должны поступать так», — добавил глава Белого дома.

3 января провели операцию «Абсолютная решимость», в рамках которой нанесли удар по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с его супругой. Трамп заявил, что США берут на себя управление Венесуэлой «до передачи власти».

Мадуро перевезли в США, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Венесуэльский лидер заявил о своей невиновности.