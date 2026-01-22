Названы причины, почему россияне не могут накопить на первый взнос по ипотеке

Для каждого четвертого (26%) опрошенного россиянина в вопросе накопления денег на первоначальный взнос по ипотеке проблемой является именно противостояние сиюминутным желаниям и развлечениям. Респонденты обещают себе накопить деньги, но постоянно откладывают, так как тратят на развлечения, путешествия и просто жизнь.

Это показал опрос Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для большей части опрошенных (39%) причина, по которой не получается накопить на первоначальный взнос по ипотеке, более объективная: по их мнению, цены на жилье растут быстрее, чем накопленные средства. Россияне признаются, что части накопленных средств уже не хватает на этапе оформления ипотеки. Часть из них опасаются, что не успеют купить квартиру до старости.

Еще каждый седьмой россиянин (14%) и вовсе не видит смысла копить на первоначальный взнос, так как ждет более выгодных условий по ипотеке и/или доступных им льготных программ.

«Многим кажется, что ипотека требует тотального аскетизма, и это вызывает внутреннее сопротивление: психика бунтует против ограничений, что приводит к срывам на импульсивные покупки. Однако секрет успеха не в жесткой экономии, а в безопасной стратегии. Прежде чем копить на первый взнос, критически важно сформировать «подушку безопасности» на 3–6 месяцев жизни — это база, без которой любые накопления будут вызывать тревогу. Второй шаг — трезвый расчет: ипотека не должна съедать более 40–50% дохода. В бюджете должно оставаться около 30% на привычный уровень жизни и 10% на форс-мажоры. Когда человек видит, что движение к цели не лишает его кислорода и радостей, ему проще соблюдать регулярность, которая здесь важнее, чем разовые крупные вложения», — прокомментировал руководитель отдела ипотеки компании Юлиан Овечкин.

Опрос также показал, что 8% россиян настроены пессимистично в вопросах собственной недвижимости. Так, они смирились, что своей квартиры у них не будет: рынок недвижимости слишком дорогой, все сбережения уходят на жизнь. Примерно столько же (7%) не могут позволить себе откладывать деньги, так как помогают родителям, тратят все на жизнь и аренду. Еще 3% россиян настроены более решительно: в 2026 году экономия для них на первом месте, поэтому они сокращают траты ради взноса. Почти столько же (2%) сначала закрывают задолженности и после планируют начать копить.

Ранее в России спрогнозировали очередную трансформацию рынка недвижимости.