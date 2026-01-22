Эксперты рассказали, какими в будущем могут стать рубли

Рублевые банкноты в ближайшие десять лет вряд ли будут сильно меняться, однако затем могут стать преимущественно полимерными. Об этом рассказал РИА Новости основатель дизайн-инжиниринговой компании KUZIN Machinery Максим Кузин.

«Будет все больше пластиковых и все меньше бумажных купюр — помимо практичности, долговечности и износостойкости, пластик дает дизайнерам более широкие возможности, например, прозрачные участки», — считает эксперт.

Он добавил, что может измениться размер банкнот и их цвет.

«Нестандартные размеры и цвета — это устойчивый тренд, и нет оснований думать, что он не проявит себя», — подчеркнул эксперт.

Вероятно также и то, что в будущем купюры будут посвящены сюжетам из новейшей истории, резюмировал Кузин.

До этого в Центробанке сообщили о планах выпустить новые банкноты. Согласно планам регулятора, в 2026–2028 годах выйдут обновленные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей с новым дизайном и улучшенными защитными элементами. В ЦБ уточнили, что банкноты будут модернизироваться для борьбы с фальшивомонетничеством.

Ранее сообщалось, что «Гознак» создаст новые элементы защиты купюр.