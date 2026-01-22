Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

Эксперты рассказали, какими в будущем могут стать рубли

РИА Новости: купюры в России станут преимущественно полимерными
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Рублевые банкноты в ближайшие десять лет вряд ли будут сильно меняться, однако затем могут стать преимущественно полимерными. Об этом рассказал РИА Новости основатель дизайн-инжиниринговой компании KUZIN Machinery Максим Кузин.

«Будет все больше пластиковых и все меньше бумажных купюр — помимо практичности, долговечности и износостойкости, пластик дает дизайнерам более широкие возможности, например, прозрачные участки», — считает эксперт.

Он добавил, что может измениться размер банкнот и их цвет.

«Нестандартные размеры и цвета — это устойчивый тренд, и нет оснований думать, что он не проявит себя», — подчеркнул эксперт.

Вероятно также и то, что в будущем купюры будут посвящены сюжетам из новейшей истории, резюмировал Кузин.

До этого в Центробанке сообщили о планах выпустить новые банкноты. Согласно планам регулятора, в 2026–2028 годах выйдут обновленные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей с новым дизайном и улучшенными защитными элементами. В ЦБ уточнили, что банкноты будут модернизироваться для борьбы с фальшивомонетничеством.

Ранее сообщалось, что «Гознак» создаст новые элементы защиты купюр.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678847_rnd_8",
    "video_id": "record::6d7061f2-df6a-41c6-a569-f7879b9042d8"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+