СМИ сообщили, что Иран мог испытать российскую систему против спутников Starlink

Иран мог испытать систему «Калинка», созданную Россией, против спутников Starlink. Об этом сообщил старший редактор по вопросам национальной безопасности в издании The National Interest Брэндон Дж. Вайхерт.

Ранее Илон Маск на фоне продолжающихся с конца декабря протестов сделал бесплатным доступ к спутниковой связи Starlink в Иране. После этого газета The New York Times писала, что иранские власти использовали «электронное оборудование военного класса для нарушения работы спутникового интернета Starlink во время отключения связи».

Вайхерт пишет, что, весьма вероятно, иранцы использовали комплекс противоспутниковых средств, специально разработанный для того, чтобы нивелировать преимущества, которые Starlink предоставляет своим пользователям, и более чем вероятно, что эти средства были разработаны не иранцами.

«Скорее всего, они были созданы безжалостными космическими воинами в Пекине и Москве и переданы их осажденным партнерам в Тегеране. Я утверждаю, что Иран, вероятно, использовал прототип российской системы «Калинка». Теперь россияне знают, что «Калинка» работает, и они интегрируют эту систему в свои более широкие оборонительные меры, направленные на то, чтобы свести на нет огромные преимущества, которые Starlink (а в конечном итоге и Starshield) предоставляет Соединенным Штатам и их союзникам в условиях геополитического кризиса», — заявил редактор издания.

Израильская и американская разведки работают в усиленном режиме, чтобы противостоять действиям Ирана против Starlink, но им это не удается, считает автор статьи.

По его словам, РФ начала разработку противоспутникового оружия несколько лет назад для поражения спутниковой группировки Starlink разрушительными орбитальными облаками осколков, создавая так называемое оружие зонального действия, которое будет стремиться заполнить орбиты Starlink сотнями тысяч высокоплотных снарядов, выводя из строя сразу несколько спутников и нанося катастрофический сопутствующий ущерб другим орбитальным системам.

Российское оружие «зонального действия» может уничтожить гораздо больше спутников Starlink, чем группировка сможет выдержать, — и при этом лишит возможности запускать новые спутники на орбиту, добавил Вайхерт.

Ранее Иран заявил о перехвате партии оборудования Starlink.