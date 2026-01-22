Банки зафиксировали рекордный спрос на ипотеку

В декабре прошлого года российские банки зафиксировали рекордный объем ипотечных кредитов за последние годы. Эксперты связывают такую активность с желанием россиян оформить ипотеку до вступления в силу новых изменений в программе семейной ипотеки, сообщает РИА Новости.

«В декабре 2025 года мы зафиксировали максимальный спрос на ипотеку за последние 10 лет — 618 млрд рублей, что почти в пять раз больше показателей декабря 2024 года. По итогам декабря 2025 года почти 76% от всего объема выдач пришлось на «Семейную ипотеку», но рекордных показателей достиг и спрос на базовую ипотеку — 110 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе Сбера.

В финансовой организации добавили, что в январе этого года спрос на ипотеку традиционно самый низкий из-за длинных каникул. «Тем не менее только за первую рабочую неделю банк уже выдал ипотечных кредитов на сумму более 50 миллиардов рублей», — подчеркнули в Сбере.

До этого стало известно, из чего состоят переплаты по ипотеке, кроме ставки. Так, по информации эксперта, реальные переплаты по ипотечному кредиту, кроме ставки, включают в себя еще пять дополнительных сборов. Это выплаты за страхование, обслуживание кредита и комиссия за ведение счета, комиссия за досрочное погашение, оценка залога и расходы на страхование титула.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в 2026 году.