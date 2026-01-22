Размер шрифта
Премьер-министр Пакистана планирует в марте посетить Россию

Премьер-министр Пакистана планирует посетить Россию в начале марта
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф планирует посетить Россию с рабочим визитом в первой половине марта. Об этом сообщил РИА Новости пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

По словам дипломата, Шариф с нетерпением ждет поездки в Россию.

Пакистан считает, что этот визит будет иметь ключевое значение для того, чтобы вывести отношения между странами на новый уровень, отметил он.

Посол подчеркнул, что Пакистан и Россия должны иметь крепкие отношения в политической, экономической, социальной, образовательной сферах, и работа над этим ведется.

Тирмизи выразил надежду, что визит «будет прорывным».

В конце декабря премьер-министр Пакистана осудил атаку на резиденцию российского президента Владимира Путина. По словам Шарифа, этот «отвратительный акт представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира».

Ранее Путин заявил об открытости России к сотрудничеству со всеми странами мира.
 
