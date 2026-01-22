Бывший спецпосланник Трампа по Украине получил новую работу

Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог начал работать в вашингтонской консалтинговой и экспертной фирме BGR Group. Об этом заявил управляющий директор компании Дэвид Урбан на своей странице в X.

«Невероятно горжусь тем, что мой друг Кит Келлог стал моим коллегой в BGR Group! Более 58 лет он с честью служил нашей стране. Сначала как награжденный ветеран боевых действий, затем как выдающийся государственный служащий», — написал Урбан.

В ноябре агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года. Они утверждают, что спецпосланник ясно дал понять окружению, что январь является подходящим временем для ухода с поста. Отмечается, что для Киева отставка Келлога станет неприятной новостью.

По данным The Telegraph, Келлог принял решение подать в отставку, так как не согласен с новым планом президента Дональда Трампа по Украине.

Ранее Трамп назвал Келлога «идиотом» после его высокой оценки Зеленского.