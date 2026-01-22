Размер шрифта
Россиянам рассказали, как снизить холестерин при помощи одного продукта

Врач Ковалева: хитин из грибов помогает снижать уровень холестерина в крови
В грибах содержится хитин, который способен снижать уровень холестерина, так как связывает пищевые липиды и препятствует всасыванию жиров из кишечника. Кроме того, он поддерживает нормальную функцию кишечника, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Александра Ковалева.

«Грибы содержат большое количество белка, что позволяет им быть одним из основных источников белка для веганов. Кроме того, в грибах также находится много витаминов группы В, цинка, кальция, магния, йода. Еще одной составляющей является хитин – полисахарид, который способен снижать уровень холестерина и поддерживать нормальную функцию кишечника», – заметила врач.

При этом, как рассказала доктор, какой-то нормы употребления грибов не существует: при хорошей переносимости продукт можно включать в ежедневный рацион, но не более 150–200 г.

«Также нет достоверных данных о том, что сочетание грибов с какими-либо другими продуктами может нанести вред человеку. Однако употребление вместе с грибами большого количества продуктов, содержащих короткоцепочечные углеводы (хлебобулочные изделия, бобовые, лук и чеснок, картофель, молочные продукты), может привести к избыточному газообразованию и спровоцировать нарушения стула, вздутие живота и боль на фоне вздутия», – заметила доктор.

