«Занавес»: Захарова высказалась о ходе минувших выборов в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в отсутствии проблем на минувших выборах в Германии. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что на выборах в ФРГ было лишь пять наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ​ОБСЕ. «Потому что «проблем там с выборами нет». Занавес», — написала дипломат.

Захарова также напомнила о несоответствии количества бюллетеней количеству избирателей на некоторых участках. Она также удивилась, почему на немецких выборах «неизвестным образом» голосовали несовершеннолетние, хотя они не имеют такого права.

«Кратко о выборах в Берлине в бундестаг и берлинский ландтаг: из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках признаны недействительными более 13 тысяч голосов; на одном участке 99% бюллетеней за кандидата-одномандатника объявлены недействительными», — заявила Захарова.

Итоги немецких парламентский выборов, которые прошли в ФРГ 26 сентября, не смогли гарантировать большинство в бундестаге ни одной из партий. ХДС показал худший результат в своей истории, получив 24,1%. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, «Зеленые» — 14,8% голосов, Свободная демократическая партия — 11,5%.

6 октября в Германии завершился первый круг коалиционных переговоров. Фактически борьба за право сформировать правительство ведется между СДПГ, победившей на выборах, и ХДС/ХСС, который пытается остаться у власти.