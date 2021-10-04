Саакашвили может отказаться от экстрадиции на Украину

Адвокат задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Чивиашвили заявил, что политик может сам отказаться от экстрадиции на Украину, передает «Sputnik Грузия».

«Позиция Михаила Саакашвили в этом вопросе такова, что он прибыл в Грузию, на свою родину, и собирается вести политическую борьбу», — цитирует издание адвоката.

Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что у грузинских властей «нет никакого желания» передавать Саакашвили. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, политический деятель сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь тюремный срок.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию и что будет работать над возвращением его на Украину.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили. Хозяина квартиры, где он скрывался, также задержали. В Грузии политика заочно признали виновным по ряду уголовных дел. В частности, Михаил Саакашвили обвиняют в превышении полномочий, когда он занимал пост главы государства. В отношении Саакашвили также возбудили уголовное дело о пересечении государственной границы.