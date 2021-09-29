Rudaw: десятки мигрантов на грани смерти на границе Польши и Белоруссии

Более 30 мигрантов-езидов, бежавших из Ирака, застряли на границе Польши и Белоруссии без еды и воды, передает Rudaw. По словам президента и соучредителя Синджарской академии Мурада Исмаэля, люди находятся в бедственном положении уже 7 дней, эта ситуация опасна для их жизни.

Мигранты сбежали из города Синджара, по заявлению одного из родственников езидов, жителя Германии Фаделя Хасана, мигранты находятся в лесу на грани смерти. По его словам, люди едят листья и пьют воду из пруда, чтобы выжить в этой ситуации. При этом, подчеркнул Хасан, около шести человек находятся в ужасном состоянии — «они не знают, когда умрут».

Проблемы с мигрантами на границе Белоруссии и Польши наблюдаются уже не первый месяц. Нелегалы прибывают с белорусской территории к рубежам Европы, но не могут перейти польскую границу. В итоге люди оказываются в двоякой ситуации — Польша не пускает их к себе, а Белоруссия не пропускает обратно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Польше разворачивают целые корпуса иностранных войск у белорусской границы.