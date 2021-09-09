Лукашенко рассказал, из-за чего Белоруссия и Россия могут сблизиться еще больше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, из-за чего Москва и Минск могут сблизиться еще больше. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам белорусского политика, обе страны при необходимости могут мгновенно сблизиться еще больше в политическом и военном плане.

«Мы, как бульдозер, идем впереди, расчищая дорогу для объединений на постсоветском пространстве», — отметил он (цитата по госагентству «БелТА»).

Ранее Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии и России носит взаимовыгодный характер и ничего плохого для народов двух стран не несет.

В четверг в Москве прошли переговоры российского и белорусского президентов. В ходе встречи стороны обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Переговоры продолжались почти 3,5 часа.