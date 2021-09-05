В Госдуме ответили на желание нового главкома ВСУ проехаться на танке по Красной Площади

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал желание нового главнокомандующего вооруженными силами Украины, генерал-майора Валерия Залужного проехаться на танке по Красной Площади и Арбату, сообщает РИА «Новости».

«Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и все это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало. Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдется, пусть такси берет, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке — в трибунал, а оттуда в Магадан», — отметил Белик.

Ранее главнокомандующий ВСУ захотел проехаться по Красной Площади на танке.

В конце июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку главкома ВС Украины Руслана Хомчака, его должность занял командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.