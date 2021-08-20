США введут санкции против россиян из-за «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введет санкции в отношении двух граждан РФ и одного российского судна, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американского Госдепартамента.

Как сообщил Блинкен, Госдеп предоставил в Конгресс Соединенных Штатов отчет, в котором указаны «одно российское судно и два россиянина», которые участвуют в проекте «Северный поток — 2».

По его словам, это судно, как и еще одно российское судно, работающее в проекте, «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

Имена россиян и названия не сообщаются.

20 августа стало известно, что Министерство финансов США наложило экономические санкции на российских граждан, которых Вашингтон считает замешанными в инциденте с Алексеем Навальным.

В пятницу Великобритания также ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России, которых Лондон называет причастными к инциденту с Навальным.

До этого США и ФРГ выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.