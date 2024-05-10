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Стало известно, что болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США

Писательница Крис Ньюби: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США

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Shutterstock

Автор медицинских книг Крис Ньюби допустила происхождение болезни Лайма из биолабораторий США. Такое мнение она высказала в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов», — рассказала она.

По ее словам, в это время появились «три жуткие болезни» — артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем паразит под названием «бабезия». Она назвала данные заболевания идеальным невидимым оружием.

Болезнь Лайма (клещево́й боррелио́з) — инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что клещи могут переносить боррелиоз (болезнь Лайма), симптомы которого на начальных этапах могут напомнить простуду. По ее словам, у заболевшего могут появиться утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах.

Ранее врач дала совет на случай, если ребенка укусил клещ или насекомое.

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