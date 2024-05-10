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В Новосибирске расселили жителей треснувшего дома

NGS.ru: в Новосибирске расселили 16 человек из дома с трещинами в стенах

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Инцидент Новосибирск/VK

В Новосибирске 16 человек экстренно эвакуированы из многоквартирного дома, в стенах которого обнаружились трещины толщиной в кулак. Об этом сообщает NGS.ru.

Происшествие случилось в доме №2 по улице Саввы Кожевникова. По словам местной жительницы, стены начали разрушаться три дня назад, а сама эвакуация проводилась поздним вечером 9 мая. В операции участвовали сотрудники МЧС, представители районной администрации, специалисты соцподдержки.

Генеральный директор управляющей компании «Домовой плюс» Сергей Минаев пояснил, что дом уже старый, 1956 года постройки.

«Там была авария рядом с ним, что-то подмыло, вода зашла в подвал и дом дал крен», — рассказал Минаев.

Гендиректор УК заявил, что экспертиза состояния здания запланирована на ближайшее время, после чего станет понятно, пригоден ли дом к дальнейшему проживанию. В случае отрицательного вердикта дом должны признать аварийным, а жильцов расселить. До этого им предоставлены для жилья временные помещения из маневренного фонда местной администрации.

9 мая стало известно, что Новосибирск вошел в число городов с самыми высокими коммунальными платежами. Кроме него самый высокий средний чек отмечен в Москве, Подмосковье и Якутске.

Ранее в Новосибирске дети сожгли автобус.

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