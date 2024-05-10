Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО.

До этого беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Башкирии.