Украинские власти эвакуируют город в Харьковской области

Власти Украины эвакуируют город Волчанск в Харьковской области и соседних населенных пунктов. Об этом сообщил глава подконтрольной Украине Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили в беседе с «Общественным радио».

«Сейчас мы эвакуируем население. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов», — сказал он.

По словам Гамбарашвили, основная масса населения предпочитает выезжать на личном транспорте.

Волчанск находится на севере Харьковской области. По данным на 2022 год, в городе проживает свыше 17 тыс. человек.

До этого сообщалось, что власти Украины объявили обязательную эвакуацию 300 детей из 52 населенных пунктов Сумской области в безопасные регионы.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

Ранее сообщалось, что раненым солдатам ВСУ предлагают запрашивать эвакуацию через приложение.