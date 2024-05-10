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Владельца упавшего в Мойку автобуса оштрафовали на ₽400 тысяч

Владельца упавшего в Мойку автобуса оштрафовали на ₽400 тысяч из-за лицензии

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Валентин Егоршин/ТАСС

Московский районный суд Санкт-Петербурга несколько раз штрафовал фирму «Такси», владеющую пассажирским автобусом, который упал в реку Мойка, за нарушение условий лицензии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебное решение.

Согласно информации агентства, юрлицу вменили нарушение ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). 19 января ему назначили штраф в размере 200 тыс. рублей.

В материале отмечается, что аналогичное решение было вынесено 21 января текущего года. В общей сложности сумма штрафов, наложенная на компанию, достигает 400 тыс. рублей.

Днем 10 мая в Петербурге автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. Сотрудники МЧС спасли восемь человек. Еще десять выбрались своими силами. Жизни двух пассажира спасти не удалось.

Ранее очевидец рассказал о попытках спасти пассажиров, упавшего в Мойку автобуса.

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