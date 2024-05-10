Житель российского региона выиграл 607 миллионов рублей в лотерее

Житель Челябинской области выиграл суперприз в 607 миллионов рублей в лотерее «Спортлото «4 из 20». Об этом сообщает РИА Новости.

«В пятницу, 10 мая 2024 года, был разыгран рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от «Столото», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время 8154-го тиража участник из Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей. Победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».

До этого сообщалось, что жительница города Этлборо в американском Массачусетсе стала обладательницей крупных выигрышей с рекордной разницей в десять недель. Сначала Кристина Уилсон стала обладательницей 1 млн долларов в лотерее штата, призовой фонд которой составляет 50 млн долларов. По словам победительницы, после выигрыша она решила не отказываться от своей привычки время от времени покупать лотерейные билеты и приобрела билет в 100X Cash за 10 долларов. Эта покупка также оказалась для американки счастливой — она снова выиграла 1 млн долларов.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $837 тысяч после вещего сна сестры.