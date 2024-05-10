Мишустин рассказал депутатам о росте доходов населения

В первом квартале 2024 года рост ВВП составил 5,4%, а реальных располагаемых доходов населения — 5,9%. Об этом заявил кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании в Госдуме, сообщает ТАСС.

7 мая кабмин РФ в полном составе сложил полномочия по указу Путина. Это было связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку.

10 мая Государственная дума на пленарном заседании рассматривает проект постановления об утверждении исполняющего обязанности премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина на эту должность.

Перед этим с Михаилом Мишустиным встретился президент России Владимир Путин. Отмечая, почему выбор пал на кандидатуру Мишустина, глава государства сообщил, что российское правительство сделало немало за прошлые годы. Он выразил надежду, что Госдума поддержит его кандидатуру.

Ранее Мишустин раскрыл планы по росту несырьевого экспорта РФ.