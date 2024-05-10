Назван объем оборота торговли через маркетплейсы в России

Оборот торговли через маркетплейсы в России достиг отметки в 8 трлн рублей, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин . Его цитирует ТАСС.

У россиян накопилось немало вопросов к условиям работы онлайн-ритейлеров, отметил Мишустин. Работа этих площадок не так прозрачна, как у офлайн-магазинов и требует регулирования, добавил он. При этом, по словам Мишустина, усиливать контроль нужно аккуратно.

Ранее в Банке России задумались над дополнительным регулированием маркетплейсов, которые оказывают банковские и платежные услуги. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор изучает этот вопрос.

До этого ЦБ выразил беспокойство из-за нарушений требований по отображению полной стоимости кредита (ПСК) на сайтах финансовых маркетплейсов.

Ранее россиянам рассказали, чем опасны виртуальные карты маркетплейсов.