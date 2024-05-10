Для москвичей проезд до кладбищ на православные праздники сделают бесплатным

В Москве запустят бесплатные маршруты до кладбищ в дни православных праздников 12 и 14 мая - на Антипасху и Радоницу. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем Telegram-канале.

«В дни православных праздников 12 и 14 мая запустим бесплатные маршруты до городских кладбищ», — говорится в публикации.

Для перевозок задействуют порядка 700 автобусов. В это воскресенье они будут следовать от свыше 20 станций метро и МЦД до 15 кладбищ. На Радоницу автобусы будут ездить до 11 мемориальных комплексов.

Бесплатные маршруты будут работать с 08:00 до 19:00 в оба дня.

До этого сообщалось, что в Москве инспекторы МАДИ в период праздников усилят контроль за водителями такси. Рейды проходят с 9 по 12 мая. Отмечается, что для их проведения по всей столице увеличили число специальных точек. Если окажется, что таксист не прошел медосмотр или не провел техконтроль авто перед работой, то его машину могут отправить на спецстоянку. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что усиленные проверки помогают сделать водителей более ответственными.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их лишить водительских прав за улучшение авто.