Власти обсудили трех кандидатов на пост министра спорта

На пост министра спорта России претендуют три кандидата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

На пост претендуют губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя Олега Матыци Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

7 мая РБК сообщил, что Олег Матыцин может покинуть пост министра спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Ранее Матыцин призвал использовать опыт ветеранов СВО для развития спорта.