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Власти обсудили трех кандидатов на пост министра спорта

РБК: губернатор Хабаровского края Дегтярев претендует на пост министра спорта

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Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА «Новости»

На пост министра спорта России претендуют три кандидата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

На пост претендуют губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя Олега Матыци Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

7 мая РБК сообщил, что Олег Матыцин может покинуть пост министра спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Ранее Матыцин призвал использовать опыт ветеранов СВО для развития спорта.

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