Венгрия и Китай заявили о необходимости мирно урегулировать международные споры

Венгрия и Китай выступают за урегулирование любых споров между государствами мирным путем. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, принятом 9 мая в Будапеште, пишет ТАСС.

«Обе стороны подтверждают важность глобальной безопасности и мира. Подтверждают, что они будут совместно защищать международную систему, ядром которой является ООН», — говорится в документе.

В заявлении сообщается, что Китай подтверждает свою приверженность развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Евросоюзом.

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Будапешт поздним вечером 8 мая. Сообщалось, что встреча главы КНР с президентом Шуйоком, а затем в резиденции правительства Венгрии состоится церемония подписания двухсторонних договоров.

Венгерские СМИ отметили, что китайский лидер в последний раз посещал Будапешт 15 лет назад.

Ранее сообщалось, что Венгрия поддержала мирный план Китая по Украине.