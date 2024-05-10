Зеленский подтвердил наступление ВС РФ на Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС РФ на севере Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна».

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидала такого развития событий. В то же время он отметил, что не располагает данными, какие резервы армия России готова бросить в бой.

До этого сообщалось, что вооруженные силы РФ начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям.

Военкор Александр Коц также сообщил со ссылкой на очевидцев, что «приграничье с ночи пришло в движение».

Кроме того, стало известно, что около тысячи абонентов оказались отключены от газоснабжения из-за повреждения газопроводов в Харьковской и Волынской областях Украины. По данным ведомства, в одном из населенных пунктов Харьковской области 684 жителя остаются без газоснабжения, в другом — 72 абонента.

Ранее Украина отправила резервные подразделения в Харьковскую область.