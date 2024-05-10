Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский подтвердил наступление ВС РФ на Харьков

Президент Украины Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС РФ на севере Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна».

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидала такого развития событий. В то же время он отметил, что не располагает данными, какие резервы армия России готова бросить в бой.

До этого сообщалось, что вооруженные силы РФ начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям.

Военкор Александр Коц также сообщил со ссылкой на очевидцев, что «приграничье с ночи пришло в движение».

Кроме того, стало известно, что около тысячи абонентов оказались отключены от газоснабжения из-за повреждения газопроводов в Харьковской и Волынской областях Украины. По данным ведомства, в одном из населенных пунктов Харьковской области 684 жителя остаются без газоснабжения, в другом — 72 абонента.

Ранее Украина отправила резервные подразделения в Харьковскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами