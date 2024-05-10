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Зеленский раскритиковал западных союзников за медленное предоставление помощи

Зеленский: не все союзники Киева оперативно предоставляют помощь ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

На данном этапе украинского конфликта не все западные союзники Киева оперативно исполняют свои обязательства по предоставлению помощи Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности, и мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности друзей Украины, чтобы ускорить поставки», — написал он.

Украинский президент вместе с тем выразил благодарность всем западным лидерам, помогающим Киеву в конфликте.

9 мая Зеленский пожаловался на медленные и недостаточные поставки оружия Киеву. По его словам, расстояние, которое есть между двумя этими пунктами, «оно уже не в километрах, а оно уже в неделях и месяцах, к сожалению».

Ранее генерал США назвал последствия неудачной мобилизации на Украине.

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