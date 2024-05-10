Свищев заявил, что WADA пытается отговорить атлетов от участия в Играх дружбы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы, передает ТАСС.

«Очередная попытка от Запада отговорить спортсменов ехать в Россию на соревнования. Будет лучше, если их лаборатории начнут проверять пробы атлетов с Игр БРИКС и Игр дружбы», — сказал Свищев.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее в WADA заявили, что на Играх дружбы здоровье спортсменов может быть поставлено под угрозу.