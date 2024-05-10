Выросло число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге

До семи выросло число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Shot, речь идет о пассажирах, которым не удалось выбраться самостоятельно. Врачи не смогли откачать их.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

До этого стало известно, что сотрудники экстренных служб завершили поисково-спасательные работы на месте падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Петербурге.

Днем 10 мая на Поцелуевом мосту в центре Санкт-Петербурга произошла авария, в результате которой в реку Мойку упал пассажирский автобус. В салоне транспортного средства находились около 20 человек.

Как рассказали в Главном управлении министерства внутренних дел РФ по городу и Ленинградской области, после аварии правоохранители задержали водителя автобуса. На кадрах с места ДТП видно, что мужчина не справился с управлением транспортным средством при повороте с набережной на мост. В результате автобус выехал на встречную полосу, протаранил несколько машин и упал в воду.

Ранее очевидец рассказал о попытках спасти пассажиров, упавшего в Мойку автобуса.