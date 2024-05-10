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Лошадь, застрявшую на крыше дома во время наводнения в Бразилии, спасли

В Бразилии спасли лошадь, которая находилась на крыше затопленного дома

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GloboNews

Лошадь, застрявшую на крыше дома во время наводнения в Бразилии, спасли после шквала публикаций в сети. Об этом сообщает The Brazilian Report.

Лошадь, на бедственное положение которой обратил внимание известный бразильский блогер Фелипе Нето, была спасена в городе Каноас, штат Риу-Гранди-ду-Сул. До этого в самом южном штате страны из-за наводнений и оползней более 200 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. При этом многие домашние животные остались в затопленных домовладениях.

Тема «лошадь на крыше» стала одной из самых популярных в бразильском Google и главной темой в социальной сети X. Пользователи назвали лошадь Карамело из-за ее коричневой шерсти, а операцию по спасению животного, прошедшую утром 9 мая, транслировали в прямом эфире местные телеканалы. В итоге пожарные сняли Карамело с крыши при помощи вертолета бразильской армии.

«Бразилия любит тебя, Карамело», — написал Фелипе Нето в соцсетях после того, как спасательная операция подошла к концу.

О состоянии животного пока ничего не известно. Как сообщается, лошадь усыпили, чтобы поместить в спасательную шлюпку.

После сильных дождей затопило аэропорт Салгаду Филью в бразильском городе Порту-Алегри. На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, что самолеты и здания аэропорта стоят в воде. По информации CNN, авиагавань приостановила посадки и взлеты до 30 мая.

Ранее в Оренбурге семья поселила на балконе соседского коня, чтобы спасти его от наводнения.

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