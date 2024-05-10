В Петербурге завершили спасательные работы на месте падения автобуса в реку

Сотрудники экстренных служб завершили поисково-спасательные работы на месте падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время поисково-спасательные работы завершены», — сказал источник агентства.

По данным МЧС РФ, всего в спасательных работах приняли участие 69 специалистов. Также на место были направлены 18 единиц техники, уточняется в официальном Telegram-канале ведомства.

Днем 10 мая на Поцелуевом мосту в центре Санкт-Петербурга произошла авария, в результате которой в реку Мойку упал пассажирский автобус. В салоне транспортного средства находились около 20 человек.

Позже стало известно, что в результате ДТП пострадали как минимум девять человек. Троих из них спасти не удалось.

Как рассказали в Главном управлении министерства внутренних дел РФ по городу и Ленинградской области, после аварии правоохранители задержали водителя автобуса. На кадрах с места ДТП видно, что мужчина не справился с управлением транспортным средством при повороте с набережной на мост. В результате автобус выехал на встречную полосу, протаранил несколько машин и упал в воду.

Ранее журналисты выяснили личность водителя автобуса, рухнувшего в реку Мойку.