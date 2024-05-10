Володин сравнил доходы России от сельского хозяйства и продаж оружия

Россия зарабатывает на сельскохозяйственной продукции больше, чем на оружии, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.

«Имея огромный экспортный потенциал, страна получает средств больше, чем от продажи оружия, хотя мы его продавать меньше не стали», — сказал депутат.

На днях президент РФ Владимир Путин поручил к концу десятилетия нарастить объемы производства сельхоз продукции не менее, чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Этот шаг необходим для достижения национальной цели надежной экономики.

До этого в правительстве заявили, что к 2030 году Россия сможет обогнать Японию по росту валового внутреннего продукта (ВВП) и стать четвертой экономикой в мире.

Ранее экономике Японии предрекли сокращение.