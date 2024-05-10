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Мишустин назвал сроки перехода на автоматическое предоставление федеральных мер поддержки

Мишустин: поддержка будет предоставляться гражданам автоматически к концу года

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Александр Астафьев/РИА Новости

Все федеральные меры поддержки к концу 2024 года будут предоставляться автоматически – без сбора документов. Об этом заявил и.о. премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме, сообщает ТАСС.

«В этот формат перевели около 40 федеральных мер. До конца года распространим его на оставшиеся. Со следующего года сфокусируемся на упрощении получения региональных льгот», – сказал и.о. главы правительства.

Мишустин подчеркнул, что уже несколько лет в стране материнский капитал предоставляется по факту рождения ребенка, без сбора справок. Это, по его словам, стало возможным благодаря внедрению механизма предоставления помощи на основе только одного заявления.

Он рассказал, что на днях были утверждены единые требования к назначению мер поддержки на всех уровнях.

До этого Мишустин заявил о необходимости в ближайшие 6 лет полностью модернизировать первичное звено здравоохранения в России. Он отметил, что в стране наблюдается ситуация, когда в соседних районах одна поликлиника в хорошем состоянии, а в другой – очереди и нехватка оборудования.

Ранее Минфин РФ отказал в мерах поддержки по ипотеке для семей военных.

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